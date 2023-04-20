Поліція затримала чотирьох людей за хуліганство на території Києво-Печерської лаври

Поліцейські затримали чотирьох людей, які 19 квітня активно вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці за допомогою аналітиків та завдяки слідчим діям встановили найактивніших учасників акції. Ними виявилися двоє жінок — 1986 та 1984 років народження; і двоє чоловіків — 1983 та 2001 років народження.

Їм повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу). У разі доведення вини їм загрожує до 5 років ув’язнення.