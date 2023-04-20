Кримінал

Поліція затримала чотирьох людей за хуліганство на території Києво-Печерської лаври

20 Квітня 2023 12:42
18
читать на русском →
поліція, церква

Поліцейські затримали чотирьох людей, які 19 квітня активно вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці за допомогою аналітиків та завдяки слідчим діям встановили найактивніших учасників акції. Ними виявилися двоє жінок — 1986 та 1984 років народження; і двоє чоловіків — 1983 та 2001 років народження.

Їм повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу). У разі доведення вини їм загрожує до 5 років ув’язнення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 13:52
0

В ООН порахували, скільки людей проживає в Україні
20 Квітня 2023 11:11
89

План ЄС щодо снарядів для України загальмував, Франція та Польща “посварилися”, – Politico
20 Квітня 2023 10:47
67

Окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі
20 Квітня 2023 10:36
36

Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
20 Квітня 2023 09:01
26

Єврокомісія завтра представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії, — Politico
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки