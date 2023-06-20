Плями нафти, затоплені ліси, мертві тварини: Єрмак розповів про наслідки підриву РФ ГЕС

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами спричинив підтоплення понад 50 тисяч гектарів українських лісів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема:

плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони можуть дістатися Середземномор’я;

понад 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії;

Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів.

на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків.

“Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин”, – додав Єрмак, підкресливши, що за екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів.