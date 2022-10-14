Кримінал

Під Харковом спіймали 18-річного російського шпигуна

14 Жовтня 2022 12:45
178
сбу

СБУ затримала «на гарячому» агента рф, який розвідував позиції ЗСУ на Харківщині, повідомили у відомстві.

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента рф на Харківщині. Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових.

У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки
ТОП-новини
14 Жовтня 2022 13:41
123

Як буде працювати нова система ППО в Україні?
14 Жовтня 2022 15:52
0

Резніков опублікував статистику використання росією високоточних ракет
14 Жовтня 2022 14:53
30

Литва відремонтувала для ЗСУ гаубиці PzH ​​2000
14 Жовтня 2022 14:34
86

В Національній галереї Лондона облили томатним соусом картину Ван Гога “Соняшники”
14 Жовтня 2022 14:12
70

У російських містах-мільйонниках проходять облави на призовників
Останні новини
усі новини