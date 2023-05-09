Під Бахмутом від російського обстрілу загинув відеожурналіст AFP

На сході України у вівторок під час роботи загинув 32-річний відеожурналіст агентства AFP Арман Солдін.

Про це повідомило саме агентство, пише “Європейська правда“.

Солдін загинув близько 16:30 під час ракетного обстрілу із систем “Град” околиць міста Часів Яр – біля нього пролягає так звана дорога життя на Бахмут, яка використовується українськими військами для постачання й часто потрапляє під обстріли РФ.

Загиблий журналіст був у компанії чотирьох колег, які не постраждали. Під час обстрілу вони були з українськими військовими.

AFP повідомило рідним Солдіна про загибель журналіста й висловило співчуття у зв’язку із втратою.

Журналіст потрапив до агентства у 2015 році як стажер, після чого приєднався до його лондонського бюро.

За даними “Репортерів без кордонів”, Арман Солдін став щонайменше 11-м працівником ЗМІ, які були вбиті в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.