Окупанти знищили прямим влучанням вокзал на Харківщині

Російсько-окупаційні війська обстріляли залізничну станцію «Одноробівка» в Золочівській громаді Харківської області. Там повністю знищено вокзал станції, відбулася масштабна пожежа.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, російські військові обстріляли станцію «Одноробівка» приблизно об 11:00. За попередніми даними, окупанти відкрили вогонь із артилерії. Вокзал станції було знищено прямим влучанням снарядів, розповів «Суспільному» керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Унаслідок удару сталася пожежа, поранених немає, додав Коваленко. За його словами, оперативно загасити вогонь не можуть через обстріли.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).