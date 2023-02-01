Кримінал

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

1 Лютого 2023 17:37
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У середу, 1 лютого, окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів отримав поранення місцевий житель.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.

Так, у період з 14:50 до 15:30 російські війська завдавали ударів у районі села Студенок, ймовірно, з мінометом 120 мм. Військові зафіксували 17 “прильотів”.

При цьому з 15:10 до 15:40 окупанти, ймовірно, з міномета 120 мм стріляли в районі села Єліне. Зафіксовано 14 “прильотів”. За попередньою інформацією, місцевий житель отримав поранення.


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