Кримінал

Окупанти зміцнили оборонні позиції на ЗАЕС в очікуванні контрнаступу ЗСУ, – Reuters

19 Травня 2023 12:25
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окупація, заес

Російські військові протягом останніх тижнів зміцнювали оборонні позиції на окупованій Запорізькій атомній електростанції в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох очевидців.

“Навколо міста викопано нові траншеї та встановлено нові міни. Камери спостереження на станції спрямовано на північ через широке водосховище на підконтрольну Україні територію”, – ідеться в публікації.

Росіяни вже кілька місяців облаштовують вогневі позиції на деяких будівлях станції, а для можливого стримування дронів встановили сітки, зазначає агентство.

“Заходи, описані двома українцями, які працюють на електростанції, та двома іншими мешканцями міста Енергодар підкреслюють ризики війни для безпеки об’єкта”, – пише Reuters.

Експерти побоюються за безпеку ЗАЕС в умовах окупації.

“Ядерні реактори не створювалися для зон бойових дій, і я не вірю, що вони можуть бути безпечними в зоні бойових дій”, — сказав Nuclear Threat Initiative Ніколас Рот.


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