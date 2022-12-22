Кримінал

Окупанти завдали два ракетних удари по Краматорську Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську. Про ворожий обстріл повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, наслідки ракетного удару наразі з’ясовують. Поділитися:



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