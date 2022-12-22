Окупанти завдали два ракетних удари по Краматорську

Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську. Про ворожий обстріл повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, наслідки ракетного удару наразі з’ясовують.
Поділитися:
Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську. Про ворожий обстріл повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, наслідки ракетного удару наразі з’ясовують.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал