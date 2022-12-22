Кримінал

Окупанти завдали два ракетних удари по Краматорську

22 Грудня 2022 15:00
11
війна

Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську. Про ворожий обстріл повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, наслідки ракетного удару наразі з’ясовують.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2022 14:16
18

Куп’янськ і Вовчанськ знову опинилися під обстрілом – шість людей поранено
22 Грудня 2022 14:35
80

WP: у США є три моделі закінчення війни в Україні
22 Грудня 2022 14:25
72

СБУ оголосила в розшук Дмитра Святоша
22 Грудня 2022 12:39
20

Саміт Україна-ЄС відбудеться на початку лютого
22 Грудня 2022 12:04
120

Британська розвідка робить висновок про втому російської військової системи
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки