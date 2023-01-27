Окупанти за добу вбили шістьох людей на Донеччині

Унаслідок російських обстрілів протягом четверга, 26 січня, на Донеччині загинули шестеро цивільних, а ще девʼятеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок дій РФ загиблі зафіксовані в Очеретиному, Богоявленці, Авдіївці та Парасковіївці.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України на Донеччині загинули 1326 людей, ще 2905 отримали поранення. Однак неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.