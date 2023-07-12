Окупанти вночі запустили по Україні 15 дронів

Вночі в небі над Україною були знищені 11 із 15 ворожих ударних безпілотникі іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід». До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України”, – повідомляють ПС.