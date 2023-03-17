Окупанти ракетою зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці

Вранці 17 березня рашисти вдарили ракетою по Авдіївці. Ракета влучила в багатоповерхівку, де проживали цивільні люди.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

“росіяни вкотре перемогли житловий будинок в Авдіївці”, – написав Барабаш.

За попередньої версії, удар був здійснений ракетою Х-59.

“імовірно ракетою Х-59 путінські ш@кали влучили у багатоповерхову будівлю, де досі проживали люди…” – зазначив очільник Авдіївки.

Він також оприлюднив жахливі фото наслідків обстрілу.

Інформація про постраждалих з‘ясовується.

“Немає жодного виправдання цим військовим злочинцям. Усі вони обов’язково отримають справедливе покарання. Адже за кожним обстрілом і кожним таким злочином стоять конкретні прізвища”, – додав Віталій Барабаш.