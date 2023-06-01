Кримінал

Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

1 Червня 2023 07:57
40
читать на русском →
війна, окупація

Російські окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“Не дивлячись на численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу”, – сказано в повідомленні.

Як повідомляється, завод “Нестандартного обладнання та трубопроводів” загарбники використовують для ремонту військової техніки, а завод “Спеціальних конструкцій” і “Домобудівний комбінат” окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

Як повідомлялося, Запорізьку АЕС не слід використовувати як сховище або базу для зберігання важкого озброєння (тобто РСЗВ, артилерійських систем і боєприпасів, танків) або військовослужбовців, яких можна використати для нападу з території станції, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Червня 2023 09:43
109

Зеленський прибув на європейський саміт у Кишиневі
1 Червня 2023 09:21
132

РДК знову “рейдить” на території РФ
1 Червня 2023 08:46
239

“Укриття просто не відкрили” – чоловік розповів про загибель дружини у Києві
1 Червня 2023 07:57
40

Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу
1 Червня 2023 07:07
796

Ворог атакував Київщину 10 “Іскандерами”, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
усі думки