Кримінал

Окупанти переобладнують об’єкти цивільної інфраструктури у в’язниці – Маляр

10 Серпня 2023 11:48
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окупація

Російські окупаційні війська на тимчасово захопленій території України облаштовують в’язниці та місця для перебування затриманих на об’єктах цивільної інфраструктури, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують переобладнувати об’єкти місцевої цивільної інфраструктури (території промислових і продовольчих баз, приміщення торгових і виробничих підприємств тощо) з метою посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування своєї злочинної діяльності”, – написала Маляр.

За її даними, в “серпні цього року в н. п. Первомаївка в Херсонській області, використовуючи будівлі місцевої продовольчої бази, окупанти в авральному порядку облаштовують приміщення нової в’язниці. Територію навколо зазначеного будівництва вже охороняють військовослужбовці військової поліції на постійній основі”.

Маляр також повідомила, що в Токмаку, “погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих”, а у Василівці (обидва – Запорізька обл.) “у студентському гуртожитку окупанти облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих жителів, застосовуючи тортури”.


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