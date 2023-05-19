Кримінал

Окупанти обстріляли Кривий Ріг – поцілили у підприємство, є поранені

19 Травня 2023 08:12
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війна

Внаслідок нічного удару росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, 2 людини отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству (у Кривому Розі). Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь.

Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома”, – повідомив Лисак.


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