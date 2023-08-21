Кримінал

Окупанти обстріляли Харківщину, пошкоджено навчальний заклад

21 Серпня 2023 08:57
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війна, обстріл

Сьогодні зранку окупаційні війська РФ обстріляли Харківщину, пошкоджено навчальний заклад.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 8:00 ранку ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється”, – повідомив Синєгубов.

На Куп’янському напрямку тривають важкі бої, додав очільник ОВА.

“Минулої доби росіяни вкотре спробували піти в наступ в районі Синьківки, але отримали жорстку відсіч від ЗСУ та повернулися на попередні позиції”, – повідомив Синєгубов.


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