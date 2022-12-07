Кримінал

Окупанти обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини

7 Грудня 2022 15:55
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війна

Російські війська у вівторок, 6 грудня, завдали кількох ударів по Сумській області. Снаряди потрапили до місцевої ферми та амбулаторії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“На фото та відео наслідки вчорашнього обстрілу Хотинської громади. Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. Зруйнував сільську амбулаторію. Від удару спалахнула масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. Ще стільки ж – поранені”, – розповів Живицький.


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