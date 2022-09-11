Кримінал

Окупанти не були готові до наступу ЗСУ на Харківського напрямку, – перехоплення ГУР

11 Вересня 2022 19:44
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Російські загарбники не були готові до наступу українських військ у Харківській області і відвели звідти значну кількість сил.

Окупант, який знаходиться в Харківській області, у перехопленій розмові розповів, що українські військові “відрубають” трасу на Куп’янськ. За його словами, якщо росіян відріжуть від неї, його підрозділ не матиме доступу до складу боєприпасів та палива.

Росіянин також сказав, що окупаційна армія відвела значні сили з Харківського напрямку.

Інший загарбник зазначив, що контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для армії країни-агресора. Він розповів, що окупанти одного підрозділу відступили “до нуля”, а вище командування наказало їм повертатися.

Росіянин звинуваючує вище командування у тому, що загарбники не змогли відбити наступ українських сил.

“Це ви, бл*ть, все просрали. Ви ж, нах*уй, і просто наступ просрали”, – сказав він.


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