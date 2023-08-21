Окупанти хочуть завезти 300 000 росіян до окупованого Маріуполя – ЦНС

Окупанти планують заселити 300 000 росіян у тимчасово окупований Маріуполь. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на джерела в українському підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації.

Як зазначається, країна-агресор розробила план розвитку тимчасово окупованого Маріуполя, який передбачає збільшення його населення приблизно на 300 000 за рахунок міграції з Росії.

Повідомляється, що демографічні зміни, що плануються, мають бути втілені до 2035 року.

“Для того, щоб їх стимулювати, кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян рф. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів рф”, – повідомляє ЦНС.

Наголошується, що при цьому місцевих жителів Маріуполя примусово депортують на територію Росії.