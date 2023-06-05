Кримінал

Один загиблий, дев’ятеро поранених: наслідки обстрілу Балаклії

5 Червня 2023 21:28
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У результаті обстрілу міста Балаклія на Харківщині, який військ арф здійснили увечері 5 червня, загинула одна людина, поранено дев’ятеро, зруйновано приватні будинки та господарські споруди.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“За даними слідства, 5 червня близько 17:45 російські військові обстріляли м. Балаклія Ізюмського району. Отримали поранення дев‘ять мирних мешканців. 57-річний цивільний чоловік загинув. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та гаражі”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисного вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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