Один загиблий, дев’ятеро поранених: наслідки обстрілу Балаклії

У результаті обстрілу міста Балаклія на Харківщині, який військ арф здійснили увечері 5 червня, загинула одна людина, поранено дев’ятеро, зруйновано приватні будинки та господарські споруди.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“За даними слідства, 5 червня близько 17:45 російські військові обстріляли м. Балаклія Ізюмського району. Отримали поранення дев‘ять мирних мешканців. 57-річний цивільний чоловік загинув. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та гаражі”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисного вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).