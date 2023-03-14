Одна людина загинула, щонайменше троє поранені внаслідок ракетного обстрілу Краматорська

Російські загарбники вранці 14 березня завдали ракетного удару по житловим будинкам у центрі Краматорська, є загиблі та поранені.

Цю інформацію підтвердив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Одна людина загинула, щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська.

Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок.

На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники”, – зазначив Кириленко.

Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформація уточняється.