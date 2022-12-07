Кримінал

Одеського бізнесмена Кауфмана заарештували з правом внесення застави у 129 млн грн

7 Грудня 2022 16:54
23
набу

Суд арештував відомого бізнесмена, якого звинувачують у співорганізації злочинної групи, яка займалася незаконним вибуттям майна з комунальної власності в Одесі.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Вищий антикорупційний суд відправив у слідчий ізолятор одеського бізнесмена Бориса Кауфмана з можливістю внести заставу у розмірі 129 мільйонів гривень. Він є одним з трьох фігурантів у справі про корупційну схему щодо незаконного вибуття комунального майна в Одесі та підкупу чиновників і депутатів, які сприяли такій діяльності.

Як йшлося раніше, НАБУ та САП повідомили про підозру трьом учасникам схеми – бізнесмену Борису Кауфману, екснардепу Олександру Грановському та їх довіреній особі. Як встановило слідство, восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місці з’явилася нова.

Створена незаконна організація “контролювала” практично всі питання економічного життя міста, зокрема взаємодію із забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, та інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Для безперебійного процесу реалізації поставлених цілей організатори групи, за твердженням прокурорів, налагодили системний підкуп чиновників та депутатів місцевої ради. Про це свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2022 19:32
20

Єврокомісія оголосила про 9-й пакет санкцій проти Росії
7 Грудня 2022 19:05
35

Атрошенка на рік позбавили посади мера Чернігова
7 Грудня 2022 18:31
33

ЗСУ атакували район зосередження ворожої артилерії та знищили два склади окупантів, – Генштаб
7 Грудня 2022 16:16
30

Війська росії обстріляли середмістя Курахового на Донеччині. Загинули 8 людей
7 Грудня 2022 15:02
54

Зеленський та “дух України” стали людиною року за версією журналу TIME
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
усі думки