“Нехай готуються”: ексначальник СБУ Харківщини звернувся з зали суду до Синєгубова та Терехова

31 липня Шевченківський районний суд Києва почав слухати справу про звинувачення колишнього керівника управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна.

Під час засідання на питання журналіста, що б він сказав голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову та міському голові Ігорю Терехову, Дудін відповів, щоб вони готувалися.

“Я передам їм тільки одне: “В тюрмі також люди живуть, але хай вони готуються”. Їх там дуже чекають. Всі чудово розуміють, хто такий Синєгубов і Терехов”, – заявив Дудін.

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”.

Після звільнення з посади Дудін публікував відео та дописи з критикою голови Харківської ОВА, військових, міського голови та інших посадовців.

11 вересня Офіс Генпрокурора підтвердив затримання Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

12 липня стало відомо, що справу екскерівника СБУ у Харківській області Романа Дудіна передали до суду, повідомили в Офісі Генпрокурора. Слідство встановило, що він знав про наступ РФ й “вчиняв незаконні дії, спрямовані на проведенні підривної діяльності проти України”.