Кримінал

Наслідки російських обстрілів: щонайменше у двох громадах Харківщини зникло світло

29 Вересня 2022 15:12
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війна, електропостачання

У Пісочині та Люботині зникла електроенергія. В “Харківобленерго” кажуть, що це сталося через “зниження надійності електропостачання внаслідок попередніх ракетних обстрілів енергетичних об’єктів регіону”.

Про це Суспільному повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

“Внаслідок аварійного відключення в мережі були знеструмлені Пісочин, Люботин та декілька інших населених пунктів Харківської області. Це сталося через зниження надійності електропостачання внаслідок попередніх ракетних обстрілів енергетичних об’єктів регіону”, — повідомила Шевченко.

Крім Пісочина, без світла залишились і сусідні громади, розповів Суспільному Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.

“Зараз цим займаються спеціалісти “Харківобленерго”. Це не тільки в нашому селищі. Громади поряд також без світла. Пісочин, Березівка, Рай-Оленівка 100% без світла. Спеціалісти працюють”, — сказав селищний голова.

В “Харківобленерго” кажуть, що енергетики працюють над усуненням аварійної ситуації. Нині невідомо, коли саме в людей з’явиться світло.

“У той же час фахівцям “Харківобленерго” сьогодні вдалося заживити частину Шевченківського району Харкова, яка була знеструмлена через ракетний обстріл 27 вересня. Зокрема, йдеться про споживачів по вул. Отакара Яроша”, — додала Марина Шевченко.


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