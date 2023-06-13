Наслідки обстрілу Харкова: у Київському районі пошкоджена будівля та автомобіль

Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджений фасад будівлі у Київському районі Харкова. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без поранених, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

В області протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок удару по смт. Шевченкове Куп’янського району з РСЗВ “Торнадо” пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років.

У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора.