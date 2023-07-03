Кримінал

Нардепа від “ЄС” арештували у справі про шахрайство

3 Липня 2023 18:23
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суд

Суд у Львові сьогодні, 3 липня, обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється ДБР.

30 червня стало відомо про затримання чинного нардепа від фракції “Євросолідарність” Сергія Алєксєєва. СБУ повідомила, що разом із ДБР задокументувала, як нардеп вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн, а саме за 50 тис. дол. обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.


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