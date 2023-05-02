Кримінал

Нацполіція разом із ФБР ліквідувала сервіси для обміну криптовалюти, які використовували для відмивання грошей

2 Травня 2023 13:10
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поліція

Українська поліція у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США ліквідувала дев’ять сервісів для обміну криптовалюти, яку здобули злочинним шляхом.

Про це повідомляє Нацполіція.

Під час слідства з’ясували, що вебресурси пропонували користувачам анонімний обмін криптовалют. Такі послуги надавали, щоб сприяти легалізації та відмиванню нелегальних грошей.

Через обмінники проводили активи, які отримали як викуп після атак вірусами-шифрувальникамита під час інших форм онлайн-шахрайства. Рекламували обмінники на закритих хакерських форумах.

Правоохоронці змогли заблокувати інфраструктуру мережі, яка розміщувалася на серверах у США, країнах Європи та в Україні. Доменні імена вилучили. Тепер поліцейські встановлюють причетних до злочинної діяльності

У поліції також назвали, які ресурси вдалося заблокувати: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro та owl.gold.

Крім поліції та ФБР, в операції брав участь Офіс генпрокурора України.


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