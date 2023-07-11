НАБУ повідомило про підозру екснардепу Логвинському

Національне антикорупційне бюро заочно повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради Георгію Логвинському. Він фігурує у так званій справі Золотого мандарину, повідомила пресслужба бюро.

У повідомленні НАБУ не називають ім’я депутата, але на нього вказують обставини справи. У матеріалах НАБУ він фігурує як “депутата Л.”

Справа стосується виплати багатомільйонної компенсації на користь компанії “Золотий мандарин ойл” за 41 000 тонн мазуту, який у 2000-х роках компанія передала на зберігання Київенерго і не змогла повернути. За версією слідства, Логвинський придумав та протягом 2013-2016 роках реалізував схему, внаслідок якої борг приватної компанії довелося виплатити державі.

НАБУ вважає, що у вересні 2013 року представник Золотого мандарину за вказівкою Логвинського надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,2 млн грн як невиплаченої заборгованості Київенерго за рішенням суду, яке начебто з 2009 року не виконувалося органами виконавчої служби.

Детективи з’ясували, що компанія насправді не вживала заходів для стягнення цієї заборгованості, а напередодні звернення до ЄСПЛ взагалі відступила права вимоги до Київенерго на користь іншої фірми, отримавши за це 54,2 млн грн. В заяві до Європейського суду цей факт приховали.

Далі колишній нардеп нібито домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду. На підставі цієї декларації Золотий мандарин отримав ще 54,2 млн грн, але цього разу вже з державного бюджету.

Логвинський став сьомим підозрюваним у цій справі.

“Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ”, – вказує НАБУ. Дружина Логвинського – Ганна Юдківська, вона була суддею ЄСПЛ від України у 2010-2022 роках.

Ексдепутат перебуває за кордоном.

Крім Логвинського, у справі фігурують колишній уповноважений Кабінету міністрів у справах ЄСПЛ (цю посаду обіймав Борис Бабин), колишня перша заступниця міністра юстиції (це була Наталія Бернацька), три людини з оточення колишнього народного депутата і бенефіціар приватної компанії.