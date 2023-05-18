На Запоріжжі затримали чергового російського агента

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запорізької області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За данними слідства, коли колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію, на початку березня цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону.

Для збору інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точну геолокацію залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

За кожне виконане завдання йому “гарантували” грошову “винагороду” у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина. Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну “посаду” в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

“У поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах “Вконтакте” та “Одноклассники”. Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою”, – повідомили у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.