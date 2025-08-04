На Закарпатті затримали псевдоволонтерів у військовій формі, які прямували до Румунії

У Закарпатській області поліція викрила схему незаконного переправлення військовозобов’язаних до Румунії. За 5500 доларів киянин надавав ухилянтам фальшиві волонтерські посвідчення та переодягав у військову форму для проходження блокпостів.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

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Поліцейські встановили, що до функціонування схеми причетний 49-річний киянин. Зловмисник за 5500 доларів пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, організувати безперешкодну втечу через кордон.

“Для вдалої реалізації плану фігурант надавав клієнтам волонтерські посвідчення, які вони пред’являли на блок-постах правоохоронців, аби безперешкодно пересуватися всією країною. За такою схемою зловмисник доправив до Закарпаття і 26-річного мешканця Кіровоградської області, який надалі через “зелений” кордон мав дістатися Румунії”, — розповіли в поліції.

Щоб не викликати підозр, обидва чоловіки переодяглися у військову форму й вирушили у напрямку кордону на автомобілі BMW. У селі Широке їх зупинили правоохоронці. Під час перевірки чоловіки надали посвідчення волонтерів і пояснили, що їдуть начебто з метою купівлі авто для потреб ЗСУ.

Проте під час перевірки було встановлено, що документи містять ознаки підробки, а справжньою метою візиту було саме незаконне перетинання кордону військовозобов’язаним пасажиром.

49-річного водія поліцейські затримали у процесуальному порядку, а на його клієнта склали адмінматеріали за статтею 204-1 КупАП. Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наразі поліцейські проводять оперативні заходи для встановлення імовірних спільників зловмисника.