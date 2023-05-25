На в’їзді до Києва у попа УПЦ МП виявили цікаві фото

Прикордонники виявили прихильника російської пропаганди у рясі, його передали Службі безпеки України для перевірки.

Клірика УПЦ МП зупинили для перевірки на в’їзді у Київ.

У мобільному телефоні 45-річного уродженця Чернігівщини прикордонники виявили чимало контенту з символікою країни-агресорки, її проксі-утворень на окупованих територіях України та комуністичного тоталітарного режиму.

Також – агітки російської пропаганди, як то прохання про молитву за “розіп’ятого і спаленого живцем сироту-окупанта”.

Ще у “батюшки” була поліграфічна продукція, яка виправдовує духовні страждання “руского чєловєка”, проти якого повстане весь світ – “заклейменный” та “обозлённый”, зазначають прикордонники.

Були в галереї також фото військової техніки, але власник смартфону не зміг пояснити, звідки вони взялися. У підписках священника знайшлося чимало каналів, профілів з антиукраїнським контентом, а в телефонній книзі – номерів абонентів російських операторів.

“Для подальшої сповіді священника передали співробітникам СБУ”, – резюмують у ДПСУ.