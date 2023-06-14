На Сумщині росіяни обстріляли автомобіль з цивільними: загинули 6 людей

У Сумській області 13 червня російські окупаційні війська обстріляли автомобіль, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Автомобіль «УАЗ», який атакували росіяни, рухався по території Середино-Будської територіальної громади.

Унаслідок обстрілу двоє цивільних та 4 працівники лісового господарства отримали несумісні з життям поранення.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Окупанти регулярно обстрілюють Сумщину, хоча відступили з неї навесні 2022 року. росія досі утримує деякі свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей.