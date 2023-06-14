Кримінал

На Сумщині росіяни обстріляли автомобіль з цивільними: загинули 6 людей

14 Червня 2023 11:26
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війна

У Сумській області 13 червня російські окупаційні війська обстріляли автомобіль, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Автомобіль «УАЗ», який атакували росіяни, рухався по території Середино-Будської територіальної громади.

Унаслідок обстрілу двоє цивільних та 4 працівники лісового господарства отримали несумісні з життям поранення.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Окупанти регулярно обстрілюють Сумщину, хоча відступили з неї навесні 2022 року. росія досі утримує деякі свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей.


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