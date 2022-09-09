На півдні ЗСУ знищили чергову поромну переправу окупантів та 2 склади

Українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога.
Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Військові зазначають, що нашою авіацією завдано 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами – 265 влучних уражень.
“Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання”, – наголосили в ОК “Південь”.
Втрати РФ за бойовий день складають:
- 59 солдатів;
- 3 реактивні системи залпового вогню “Ураган” і транспортно-зарядна машина для них;
- 2 самохідні гармати артилерії “Піон”;
- самохідна гаубиця “Мста-С”;
- 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;
- танк Т-72;
- 6 одиниць авто-бронетехніки.
“Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці”, – додали військові.
Поділитися: