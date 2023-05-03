На Херсонщині за день росіяни вбили вже 7 людей

Росіяни 3 травня атакували село Степанівка, що на Херсонщині, внаслідок чого загинули три людини. Загалом кількість загиблих внаслідок ударів по області за день зросла до 7.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону.

«В обід російська армія атакувала Степанівку, загинуло три людини: двоє на місці обстрілу, одна у кареті “швидкої”. Загиблі — працівники обленерго, які виконували відновлювальні роботи», — зазначив він.

Прокудін додав, що Степанівку атакували з реактивних систем залпового вогню. Також очільник ОВА уточнив, що росіяни вдарили з артилерії по гіпермаркету у Херсоні. Постраждали працівники та відвідувачі: 3 людини загинули, ще 4 — отримали поранення, їх шпиталізували до медзакладу