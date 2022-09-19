Кримінал

На Харківщині виявили запасний командний пункт окупантів з арсеналом боєприпасів

19 Вересня 2022 11:15
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На околиці деокупованої Балаклії виявили запасний російський командний пункт. У ньому також були десятки ящиків з боєприпасами та дві бойові машини піхоти.

Про це повідомили 19 вересня в Державному бюро розслідувань.

“На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових рф. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків. З-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований”, — йдеться у повідомленні.

Серед вилучених боєприпасів були постріли для гармат та танків різних колібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди, зазначили в ДБР.

Окрім цього, знайдено дві бойові машини піхоти із боєкомплектами та запас їжі, які окупанти вилучали у місцевих жителів.

Російські снаряди передали підрозділам ЗСУ.


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