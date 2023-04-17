На Харківщині судитимуть чоловіка, який допомагав створювати “російську митницю”

До Ленінського райсуду Харкова передали справу митника з Куп’янська, якого затримали у жовтні 2022 року за підозрою у держзраді через співпрацю з окупантами.

Чоловік працював до вторгнення інспектором відділу митного оформлення “Вантажний” митного поста “Куп’янськ”, а після захоплення російськими військовими міста, погодився на співпрацю та обійняв посаду, запропоновану загарбниками, повідомили у пресслужбі облпрокуратури.

Слідство встановило, що обвинувачений:

допомагав окупантам створити російську митницю на окупованій території;

організовував роботу з прийому документів для отримання виплат РФ;

брав участь у проведенні незаконних перевірок торговельних підприємств;

намагався націоналізувати на користь РФ один з відомих українських супермаркетів;

під час “святкування” Дня прапора РФ він публічно розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор.

Чоловіку може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.