Кримінал

На Харківщині судитимуть чоловіка, який допомагав створювати “російську митницю”

17 Квітня 2023 14:00
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прокуратура

До Ленінського райсуду Харкова передали справу митника з Куп’янська, якого затримали у жовтні 2022 року за підозрою у держзраді через співпрацю з окупантами.

Чоловік працював до вторгнення інспектором відділу митного оформлення “Вантажний” митного поста “Куп’янськ”, а після захоплення російськими військовими міста, погодився на співпрацю та обійняв посаду, запропоновану загарбниками, повідомили у пресслужбі облпрокуратури.

Слідство встановило, що обвинувачений:

  • допомагав окупантам створити російську митницю на окупованій території;
  • організовував роботу з прийому документів для отримання виплат РФ;
  • брав участь у проведенні незаконних перевірок торговельних підприємств;
  • намагався націоналізувати на користь РФ один з відомих українських супермаркетів;
  • під час “святкування” Дня прапора РФ він публічно розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор.

Чоловіку може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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