На Харківщині потонула 12-річна дівчинка

У ставку м. Первомайський Лозівського району Харківської області в неділю потонула 12-річна дівчинка.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

“Люди намагалися її врятувати. Однак до моменту, коли дівчинку вдалося витягнути з води, вона вже не подавала ознак життя. Рятувальники не залучалися. Причини та обставини події встановлюються співробітниками поліції”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє “Суспільне Харків“, у Первомайській громаді немає жодного пляжу, який офіційно відкритий для купання. Про це розповів перший заступник Первомайського міського голови Антон Орєхов.

За його словами, дівчина перебувала в бабусі, на ставок пішла без її дозволу.

“Попередньо, була на ставку з підлітками. Поліція з’ясовує усі обставини. Це місце не дозволене для купання. У нас у громаді немає водойм, офіційно дозволених для купання. Немає пристосованих водойм. Це не місця масового відпочинку людей, ніхто не дає гарантії, що там безпечно”, — сказав Орєхов.

Поліція Харківської області розслідує смерть дитини як нещасний випадок.