На Харківщині чоловік кинув гранати під автомобіль з людьми та у двір односельців

У Харківській області 45-річний чоловік кинув гранати під автомобіль з людьми та у двір односельців. Внаслідок чого троє людей поранені.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

“Мешканець Вільхуватської громади кинув під автомобіль 39-річного чоловіка гранату дистанційної дії. Осколкові поранення отримали троє чоловіків, які у цей час знаходились у салоні транспортного засобу. Їх доставили до лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що зловмисник на цьому не зупинився і закинув ще одну гранату у двір односельців. Боєприпас не розірвався, ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження.