На Донеччині засудили трьох інформаторів РФ

Трьох мешканців Донеччини засуджено за передачу ворогу даних про розташування й переміщення військовослужбовців ЗСУ. Їм загрожує 5, 8 і 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що однією з ворожих інформаторок була мешканка міста Білозерська, яка у серпні 2022 року надсилала на номери російських мобільних операторів конфіденційні дані. Зокрема, про розташування і переміщення військовослужбовців ЗСУ як на території міста, так і Бахмутського району.

“Інший інформатор як адміністратор групи прихильників “руського миру” в Telegram почав співпрацювати з представником держави-агресора у січні 2023 року. Чоловік неодноразово надсилав на російський мобільний номер інформацію про розташування особового складу та військової техніки українських захисників у м. Краматорську”, – ідеться у повідомленні.

Мешканець міста Покровськ влітку 2022 року також телефоном передавав представнику так званої ДНР скріншоти Google Maps. На мапах він позначав місця дислокації й напрямки переміщення підрозділів ЗСУ у своєму місті, а також Селидовому, Мирнограді та у Покровському районі. Через певний час він перевіряв на місцевості, чи актуальні передані ним дані. У разі зміни обстановки, повідомляв про це окупантам.

Ворожим інформаторам присуджено 5, 8 і 12 років ув’язнення.