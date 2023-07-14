На Донеччині інформатор ФСБ перетворив домівку на “спостережний пункт”

Служба безпеки України заявила, що в результаті спецоперації на Донеччині затримали інформатора ФСБ росії, який передавав окупантам інформацію про маршрути, кількість та специфікацію української техніки, яка рухалася до Краматорська.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Правоохоронці відзначили, що для збору розвідданих зловмисник займав «позицію» на балконі власної квартири. Через вікно він приховано фотографував та знімав на відео переміщення військових колон.

У зоні особливої уваги чоловіка були колони важкої та спеціальної техніки. Зокрема, самохідні артустановки, вантажівки з боєприпасами і паливозаправні автомобілі, які задіяні в контрнаступі Сил оборони.

Відзняті файли і текстовий опис з поясненнями він переправляв своєму “зв’язковому”, який перебував на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ним виявився представник підконтрольного російській спецслужбі “міністерства державної безпеки “ДНР”.

Розвідувальна інформація була потрібна росіянам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу українських військ, вказують в СБУ.

Контррозвідники спецслужби затримали ворожого інформатора «на гарячому» під час здійснення ним прихованої відеозйомки з вікна власної оселі. У чоловіка вилучили мобільний телефон, який він використовував для фіксації українських об’єктів та комунікації з ФСБ.

Зловмисником виявився 48-річний мешканець міста Добропілля, якого ФСБ дистанційно залучила до співпраці ще у 2018 році. У поле зору росіян він потрапив через свою активність в одній з прокремлівських груп у Telegram. Після кількох «тестових» завдань окупанти перевели свого інформатора в «режим очікування» до початку повномасштабного вторгнення рф.

На підставі отриманих доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення з можливою конфіскацією майна. Зараз чоловік перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.