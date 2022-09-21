На Донбасі окупанти створили табір для “зеків”, а на заводах не вистачає людей, – ГУР

Російські окупанти продовжують забирати жителів окупованих територій на війну проти України. Крім того, на захопленій частині Донбасі організували табір для тренування в’язнів.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

За даними розвідки, в окупованому Торезі на полігоні росіяни розвернути табір, куди звозять “зеків”, які погодилися воювати проти України. Також розпочали набір ув’язнених на території “ДНР”.

В’язні мають поповнити склад так званого батальйону “Сомалі”, 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку Росії. Кримінальна стаття та термін не впливають на відбір. Поки невелика кількість ув’язнених погодилися підписати контракт.

Водночас в “ДНР” скасували дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації. Окупанти планують зібрати від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво закривають.

Також розвідка зазначає, що бойовики з “ДНР” після втечі з Харківської області отримали відпустку до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у Торезі.

В Криму окупанти заборонили чоловікам виїжджати без дозволу “комісара”. Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення.