Кримінал

На Чернігівщині авто потрапило під потяг. Загинули чоловік, жінка та дитина

13 Липня 2023 09:44
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укрзалізниця, дтп

У Чернігівській області ввечері 12 липня автомобіль виїхав на залізничну колію попри заборонні сигнали та потрапив під потяг. Унаслідок цього загинули троє людей, зокрема дитина.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

У пресслужбі перевізника стверджують, що водій автівки знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.

Аварія сталася на перегоні Муравійка — Бориса Олійника. Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно, переконує «Укрзалізниця».

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення загинули чоловік, жінка й дитина, які перебували в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала «швидка».

На місці працювала поліція, перевізник попередив про можливі затримки поїздів цього напрямку.

«Укрзалізниця” вкотре закликає не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди. Поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життів дітей та цілих родин. Під час великої війни хотілося б уникнути смертей ще й через неуважність на дорозі», — йдеться в повідомленні.


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