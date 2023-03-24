Кримінал

Минулої доби росіяни 4 рази обстріляли Херсон Минулої доби окупанти здійснили 74 обстріли Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. “За минулу добу противник здійснив – 74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та “Градів”. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад. На жаль, є жертви. Одна людина загинула”, – йдеться в повідомленні. Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб. Поділитися:



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