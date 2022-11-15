Кримінал

Мобілізовані росіяни влаштували перестрілку в кафе у Мелітополі

15 Листопада 2022 12:03
65
окупація

У тимчасово окупованому Мелітополі 12 мобілізованих росіян влаштували перестрілку.

Інцидент стався в кафе “Джокер”, повідомляє Telegram-канал Baza.

Військові напилися і між ними виник словесний конфлікт, який швидко переріс у перестрілку. Один з мобілізованих раптово почав стріляти. В результаті одна людина була поранена в плече.

На місце прибула військова поліція і затримала 12 осіб. Серед них: 7 рядових, двоє молодших сержантів, єфрейтор, капітан і лейтенант. Їх доставили в розпорядження роти військової поліції і відправили в кімнату для тимчасово затриманих.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
15 Листопада 2022 16:12
43

На Харків здійснена ракетна атака, є перебої зі світлом

15 Листопада 2022 15:47
63

Російські ракети влучили у два житлових будинка у Києві
15 Листопада 2022 15:34
23

У п’яти областях до суспільно корисних робіт залучили першу тисячу безробітних
15 Листопада 2022 14:41
18

Головну ялинку у Харкові встановлювати не будуть
15 Листопада 2022 13:13
104

На лівому березі Дніпра ворог відходить вглиб на 15-20 км, – ОК “Південь”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

усі думки