Мобілізовані росіяни влаштували перестрілку в кафе у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі 12 мобілізованих росіян влаштували перестрілку.

Інцидент стався в кафе “Джокер”, повідомляє Telegram-канал Baza.

Військові напилися і між ними виник словесний конфлікт, який швидко переріс у перестрілку. Один з мобілізованих раптово почав стріляти. В результаті одна людина була поранена в плече.

На місце прибула військова поліція і затримала 12 осіб. Серед них: 7 рядових, двоє молодших сержантів, єфрейтор, капітан і лейтенант. Їх доставили в розпорядження роти військової поліції і відправили в кімнату для тимчасово затриманих.