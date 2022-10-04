“Легендарний” 3 армійській корпус не в змозі ефективно виконувати завдання, – Генштаб ЗСУ

Згідно зі зведенням, третій армійський корпус, яким українців лякали росіяни, складно назвати ефективним. Свої завдання за призначенням він виконувати якісно не може.

Про це йдеться у зведені Генштаба ЗСУ.

“Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника”, – йдеться у повідомлені.

Загалом за минулу добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Зайцеве, Мар’їнка та Бахмут.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна;

– в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна; на Краматорському напрямку – Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка. Також здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони;

– Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка. Також здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка;

– в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Мар’їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, Суха Балка.

– Авдіївка, Мар’їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, Суха Балка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка.

обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.