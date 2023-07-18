Кримінал

Контрактниця ЗСУ “зливала” росіянам дані про контрнаступ

18 Липня 2023 15:34
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сбу

Військова контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації в Херсонській області затримала українську військовослужбовицю за підозрою в державній зраді й співпраці з російською розвідкою.

За даними СБУ, контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується на Херсонщині й виконує бойові завдання на передовій, за вказівкою російської спецслужби збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони України.

Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Також агентка ГРУ намагалася зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ.

Крім цього, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону, додає СБУ

За даними української спецслужби, окупанти обіцяли жінці “евакуювати” її до РФ і видати російський паспорт, якщо вона успішно виконає їхні завдання.

Співробітники СБУ затримали жінку-солдата 16 липня при спробі отримати секретну інформацію про українські військові об’єкти.

За даними слідства, контрактниця ЗСУ була дистанційно завербована на початку 2023 року кадровим співробітником російського ГРУ з позивним “Дімка”.

У поле зоре російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі “Вконтакте”.

У подальшому зрадниця спілкувалася з агресором через один із месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат із фотографіями об’єктів.

Під час обшуків у фігурантки виявили мобільний телефон, який вона використовувала у “розвідувально-підривній діяльності на користь РФ”.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, за оперативного супроводження співробітників Департаменту військової контррозвідки СБУ оперативного угруповання військ “Херсон”.


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Контрактниця ЗСУ “зливала” росіянам дані про контрнаступ

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