Кримінал

Колишній посадовець міліції планував підірвати Одеську залізницю

1 Листопада 2022 12:39
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сбу

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який готував серію диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури в Одеській області.

Під час багатоетапної спецоперації на Одещині СБУ виявила, що агент головного управління генштабу зс рф збирає розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці.

Зібрану інформацію він збирався передати воєнній розвідці рф для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

Як з’ясували в СБУ, диверсант встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки.

«Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу й отримувати відповідні фото через мобільний додаток», — пояснили правоохоронці.

Диверсанта затримали, коли він налаштовував пристрій дистанційного спостереження за залізничним транспортом. З собою він мав тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку. Крім того, правоохоронці вилучили із раніше підготовленого схрону 11 тротилових шашок і міну ТМ-62 з детонаторами.

За даними слідства, російським агентом виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення його завербували співробітники ГРУ рф.

Для конспірації диверсант постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським куратором. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Наразі затриманому повідомили про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за статтею про диверсію (ст. 113 ККУ). Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин діяльності агента.


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