Кількість жертв вчорашнього обстрілу Костянтинівки збільшилась

Вчора в районі 19-ої години російська армія знову завдала цинічного удару по мирним мешканцям Донеччини.

Ударів було завдано із РСЗВ “Смерч” (реактивними снарядами з реактивною касетною головною частиною) по житловому масиву міста Костянтинівка. Снаряди прилетіли у зону відпочинку, де знаходилося чимало дітей.

В результаті обстрілу поранено 7 мирних мешканців, з яких — 4 діти. На жаль, важко пораненего 10-ти річного хлопчика врятувати не вдалося. Від отриманих поранень помер і один цивільний чоловік.