Кримінал

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Запоріжжі по гуманітарній колоні зросла до 30

30 Вересня 2022 20:17
27
війна

Внаслідок російського ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя вранці 30 жовтня загинули 30 людей, ще 88 поранені.

Про це заявив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Він наголосив, що серед загиблих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка.

На місці трагедії продовжують працювати близько 80 фахівців. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази.

«На жаль, маємо втрати і серед поліцейських. Загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них — у тяжкому стані. Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок», — розповів Клименко.


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