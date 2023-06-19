Кримінал

Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла до 18

19 Червня 2023 20:54
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каховка

Станом на вечір 19 червня відомо про загибель 18 осіб внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини. На жаль, загинуло 18 осіб. 14 – від утоплення, 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти – 31 особа. Шукаємо кожного», – заявив Клименко.

Міністр зауважив, що вода продовжує відступати, але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків.

«Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води», – додав він.

Клименко також наголосив, що рятувальники ДСНС, поліцейські, гвардійці, комунальні служби, добровольці та волонтери продовжують роботу.

«Попри ворожі обстріли працюємо далі. Доставляємо воду, відновлюємо комунікацію, рятуємо людей», – заявив він.


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