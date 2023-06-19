Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла до 18

Станом на вечір 19 червня відомо про загибель 18 осіб внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини. На жаль, загинуло 18 осіб. 14 – від утоплення, 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти – 31 особа. Шукаємо кожного», – заявив Клименко.

Міністр зауважив, що вода продовжує відступати, але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків.

«Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води», – додав він.

Клименко також наголосив, що рятувальники ДСНС, поліцейські, гвардійці, комунальні служби, добровольці та волонтери продовжують роботу.

«Попри ворожі обстріли працюємо далі. Доставляємо воду, відновлюємо комунікацію, рятуємо людей», – заявив він.