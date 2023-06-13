Кримінал

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу зросла до шести

13 Червня 2023 09:36
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ракетний удар

Унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу наразі вже шестеро людей загинули.

Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За даними рятувальників, після влучання в багатоповерхівку, почалася пожежа.

Полум’ям були охоплені квартири з першого по п’ятий поверх двох під’їздів будинку та загорілися припарковані автомобілі.

“Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. О 06:22 пожежу вдалось локалізувати. Здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі”, – йдеться в повідомленні.


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