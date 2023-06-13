Кількість загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу зросла до шести

Унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу наразі вже шестеро людей загинули.
Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За даними рятувальників, після влучання в багатоповерхівку, почалася пожежа.
Полум’ям були охоплені квартири з першого по п’ятий поверх двох під’їздів будинку та загорілися припарковані автомобілі.
“Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. О 06:22 пожежу вдалось локалізувати. Здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі”, – йдеться в повідомленні.